За машиной к соседям: выгоды и сложности покупки автомобиля в странах ЕАЭС

Фото: Raphael Knipping/dpa/Global Look Press

Пока автодилеры завышают цены и навязывают опции, чтобы максимально нажиться на каждой продаже, многие россияне рассматривают вариант покупки нового или слегка подержанного автомобиля в странах ЕАЭС. Но этот способ связан с множеством бюрократических тонкостей. NEWS.ru разбирается, стоит ли овчинка выделки.

Если сравнивать стоимость многих идентичных автомобилей (и подержанных, и новых) в разных странах Таможенного союза ЕАЭС, можно увидеть, что чаще всего на рынках сопредельных государств цены (как правило, выраженные в долларах США) заметно ниже. Так, например, популярный на «вторичке» Kia Sportage четвертого поколения с передним приводом, 150-сильным двигателем и МКП будет стоить в России около 1,5 млн рублей. В Белоруссии — примерно $20 тыс. В Казахстане и Киргизии чуть дороже — $21–22 тыс., а в Армении, наоборот, дешевле — от 18 тыс. По официальному российскому курсу это в районе 1,1–1,3 млн рублей.

За не менее востребованный «третий» Ford Focus 2016 года выпуска с 1,5-литровым двигателем и АКП в нашей стране просят в среднем 1 млн рублей. В Казахстане и Белоруссии — около $11,5 тыс., в Киргизии — под $13 тыс. А в Армении за $12 тыс. можно купить модель этого же возраста, но уже с двухлитровым мотором. Переводя на рубли по официальному курсу, получаем не более 750 тыс. рублей. Разница ощутимая и весьма привлекательная.

С новыми моделями еще любопытнее. За наиболее популярную версию долгожданного «пятого» Kia Sportage, который только сейчас должен появиться в автосалонах России, с двухлитровым бензиновым двигателем, АКП и полным приводом в России объявили минимум 3 129 900 рублей. В Киргизии хотят примерно столько же, в Белоруссию его еще пока не привезли, а вот в Казахстане владельцем абсолютно нового кроссовера в аналогичной комплектации можно стать, заплатив всего 14,2 млн тенге. То есть около 1,65 млн рублей. Тут уже экономия почти двукратная.

Где искать?

Поиск интересных вариантов можно начинать дистанционно, в России, на популярных в каждой стране ресурсах. Подавляющее большинство (за исключением единичных порталов) русскоязычные. Наиболее популярные:

Казахстан:

https://kolesa.kz

https://aster.kz

https://coleso.kz

Белоруссия:

https://av.by

https://autoby.by

Армения:

https://www.list.am

https://autopro.am

Киргизия:

https://autobaza.kg

https://www.mashina.kg

https://cars.kg

Кроме того, на отечественном портале Auto.ru есть белорусский и казахстанский разделы.

Выбор автомобиля можно поручить и посредникам. Они, как правило, предлагают полный комплекс услуг, включающий поиск и подбор, юридическую проверку машины, приобретение, транспортировку, таможенную очистку (если она требуется) и оформление в России. Стоимость услуг — от 80 тыс. рублей плюс все обязательные платежи, о которых мы расскажем ниже. Поэтому если стоит задача именно сэкономить, а не купить что-нибудь уникальное, лучше рассмотреть самостоятельную поездку за автомобилем.

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Как проверять?

Определившись с автомобилем и прибыв на место покупки, первым делом его следует всесторонне проверить. Если это подержанный автомобиль, выясняем следующие факты:

угон;

нахождение в залоге (в реестре движимого имущества);

штрафы;

для автомобилей, ввезенных на территорию ЕАЭС из-за границы, — чистоту таможенного оформления.

Сделать это можно на официальных сайтах соответствующих ведомств каждой из стран. Преимущественно сайты имеют и русскоязычные версии. Правда, не во всех государствах ЕАЭС эти власти предоставляют всю нужную информацию. Например, в Казахстане и Армении нет официальных данных об угоне. Эти данные предоставляют частные организации за отдельную плату. Готовьтесь к тому, что придется, во-первых, покопаться в интернете, а во-вторых, воспользоваться посредничеством резидента выбранной страны (например, продавца автомобиля), поскольку на некоторых ресурсах работать иностранцу невозможно.

Единственное исключение — Белоруссия. Здесь для россиян все доступно, открыто и официально.

Как платить за автомобиль?

Выгода от покупки автомобиля в странах Таможенного союза может быть получена за счет разницы курсов валют — доллара и рубля, но только если считать по официальным котировкам ЦБ. По такому курсу в России трудно купить необходимое количество наличных долларов. Не купите вы и местные валюты по официальному курсу. Ни в одной из стран Таможенного союза ЕАЭС. А если считать по актуальному курсу, выгоды при покупке автомобиля вы не получите.

Владимир Желобов, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр», считает, что некоторые модели в странах ЕАЭС действительно продаются дешевле, чем в России. Например, востребованную на вторичном рынке Toyota Camry 2020 года с пробегом 21 500 километров в Гомеле можно приобрести за 2 млн российских рублей, в РФ аналогичная модель будет стоить 3–4 млн рублей.

При этом покупка автомобиля с пробегом в Белоруссии чревата рядом проблем. К ним относятся отсутствие возможности обмена валюты по официальному курсу, а также дополнительные траты на дорогу. Перелет в Минск из российских городов обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей, обратная дорога на купленном авто — около 20 тысяч рублей с учетом топлива, отдыха, использования платных дорог. При этом владельцу авто придется оплатить утилизационной сбор, займет время процесс оформления и получения сертификата безопасности конструкции ввезенного автомобиля. Это добавит к стоимости купленного авто еще примерно 100 тысяч рублей. Также нужно помнить о том, что вблизи погранпостов проявляют активность мошенники, угонщики и иной криминальный элемент.

Коллегу поддерживает Владислав Хайновский, заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом».

Возросший спрос на ввоз автомобилей с пробегом из Белоруссии объясняется укрепившимся курсом российского рубля по отношению к белорусскому, относительно доступной логистикой, единым таможенным пространством с отсутствием пошлин. Но стоит учитывать, что общая финансовая выгода по итогам такого приобретения после постановки на учет в России может быть нивелирована. Это связано с дополнительным утилизационным сбором, затратами на перегон автомобиля, услугами подборщиков. Кроме этого, купить белорусскую валюту по официальному курсу затруднительно. Помимо обмена валюты нужно учитывать транспортные расходы. И это еще не все. Предстоят регистрационные действия в обеих странах, оплата сертификата безопасности конструкции автомобиля. В итоге получается ощутимая сумма.

Похожая картина и с большинством подержанных автомобилей на рынках всех стран Таможенного союза. Исключения, вполне возможно, есть, но их надо выискивать и как следует проверять и перепроверять, чтобы не нарваться на мошенничество. То есть оплата покупки наличными долларами — фактически единственная возможность купить автомобиль в странах ТС более-менее выгодно.

Однако следует помнить, что с 2 марта 2022 года указом президента России временно запрещено вывозить из РФ больше $10 тыс. наличными (или эквивалент в любой другой иностранной валюте) на одного человека. Так что за тем же Kia Sportage 2018 года придется отправляться минимум вдвоем. А это значит, расходы на поездку увеличатся вдвое.

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Как получить документы?

Первым делом необходимо привязать оплату утилизационного сбора к VIN автомобиля (без оплаты машину на учет не поставят). Она осуществляется на таможенном посту по месту жительства, куда нужно будет приехать лично.

Перечень таможенных постов Центральной акцизной таможни, занимающихся таможенным оформлением автомобилей, ввозимых физическими лицами.

В большинстве случаев утилизационный сбор — единственное, что придется оплатить в качестве, если можно так сказать, «растаможки». Однако могут возникнуть определенные нюансы, связанные с недостаточно полной таможенной очисткой автомобиля в стране приобретения. Случается такое потому, что гармонизация таможенного законодательства, пошлин и тарифов стран — участниц ТС происходила постепенно. Поэтому сейчас основная задача таможенных органов при межгосударственной перепродаже транспортных средств — дополучить все, что было недополучено. Например, в Армении и Киргизии до 2020 года действовали некоторые льготы. Соответственно, если автомобиль был ввезен до этой даты, российскому владельцу автомобиля придется доплатить разницу в качестве вполне реальной «растаможки». И сумма может быть достаточно велика, исчисляясь сотнями тысяч рублей.

Чтобы избежать незапланированных платежей, необходимо проверить все аспекты (перед выбором автомобиля!) на сайте ФТС РФ. Там есть отдельный раздел по ввозу транспортных средств.

Параллельно надо приступить к оформлению СБКТС. Его выдачей занимаются аккредитованные экспертные организации, которые очень легко найти в интернете (единый реестр нигде не опубликован). Обратившись к одной из них, вы получите исчерпывающие инструкции о порядке действий и составе необходимых документов. СБКТС оформляется дистанционно, поэтому потребуется сделать пять фотографий автомобиля: сбоку, спереди, сзади, шильдик, VIN.

До 1 февраля 2023 года в Россию можно ввозить автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Ранее это оборудование было обязательным. Стоимость добровольной установки «тревожной кнопки» варьируется, но вряд ли будет ниже 35 тыс. рублей. Монтажом системы могут заниматься только те компании, у которых есть соответствующее разрешение от АО «ГЛОНАСС». Их список размещен здесь.

После получения СБКТС оформляется ЭПТС. Это тоже дистанционная процедура, выполняемая, как уже было отмечено, аккредитованными структурами. Список здесь.

Оформив все документы (время оформления обычно занимает около недели), можно отправиться в регистрационное подразделение ГИБДД.

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Документы для регистрации в ГИБДД

Для того чтобы поставить автомобиль на учет в России, потребуются следующие документы:

Договор купли-продажи или справка-счет (стоимость зависит от страны, где производится сделка) Квитанция об уплате госпошлины за выдачу регистрационных знаков и свидетельства о регистрации (1750 рублей на сайте госуслуг). Транзитные номера (стоимость зависит от страны, где производится сделка). ОСАГО. Таможенный приходный ордер (только при ввозе автомобилей из Белоруссии). Оформляется на таможне после уплаты утилизационного сбора (ставится соответствующая отметка). Утилизационный сбор оплачивается за автомобили, ввозимые из любого государства ТС: 5200 рублей за машины старше трех лет, 3400 рублей — за машины младше трех лет. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — от 30 тыс. рублей. Без него ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) не получить. В основном это касается подержанных автомобилей, поскольку на новые машины ЭПТС, как правило, есть. Выписка из ЭПТС. Регламентируемая государством стоимость электронного паспорта — 600 рублей. Но его выдача отдана на откуп коммерческим организациям, поэтому платить придется больше. В среднем оптимальный диапазон — 2–4 тыс. рублей. Кроме стоимости следует обратить внимание на сроки оформления — сейчас они довольно длительные и очень сильно разнятся по регионам. Поэтому придется идти на компромисс между ценой и сроками (место оформления не имеет никакого значения).

С договором купли-продажи (справкой-счетом), свидетельством о регистрации и транзитными номерами, полученными у продавца, можно ехать в Россию и пересекать границу, ничего не декларируя. Все дальнейшие действия производятся по месту жительства либо дистанционно.

Важно помнить, что долго и беззаботно ездить на иностранных номерах «по доверенности» у гражданина России не получится — за нарушение законодательства у нас предусмотрены прогрессирующие штрафные санкции от 500 рублей в первый раз до 5000 рублей впоследствии. Можно и лишиться прав на срок от одного до трех месяцев. Не исключено и задержание автомобиля, вплоть до конфискации. Поэтому машину надо обязательно ставить на учет в России. Причем не позднее 10 дней со дня временного ввоза.

Ввозить в Россию для обычного повседневного использования можно только автомобили, соответствующие экологическому нормативу «Евро-5». Исключение составляют лишь транспортные средства в статусе «классического автомобиля» или машины, оформленные как культурные ценности. Так что огромное число наиболее выгодных для приобретения подержанных машин просто отпадает. Остаются только самые свежие и, соответственно, наиболее дорогие модели.

Фото: kia.ru

Выводы

Итак, подводим итоги. Без учета расходов на поездку за границу, а также стоимости ОСАГО, обязательные платежи за регистрацию в России автомобиля, ввезенного из стран Таможенного союза ЕАЭС, составят от 10 до 30 тыс. рублей за машину с ЭПТС и от 42 до 90 тыс. рублей без ЭПТС.

Таким образом, примерная финальная стоимость приведенных в начале статьи моделей (по официальному курсу доллара США) составит:

Kia Sportage IV: 1,15–1,4 млн рублей

Ford Focus III: 800–1,2 млн рублей

Kia Sportage V (только при покупке в Казахстане): 1,66–1,7 млн рублей

Как видим, итоговые суммы близки к ценам в России. За исключением последнего варианта, который действительно очень выгоден. Впрочем, вполне вероятно, что уже в ближайшее время дилеры подкорректируют цены.