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17 июля 2025 в 06:15

Юрист ответил, чем грозит выход из авто в темное время суток без спецжилета

Юрист Русяев: за выход из машины без светоотражающего жилета ночью грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За выход из машины на проезжую часть или обочину вне населенного пункта ночью без светоотражающего жилета предусмотрен штраф до 1000 рублей, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, это может быть расценено как неисполнение обязанностей участником дорожного движения.

В законодательстве отсутствует обязанность иметь светоотражающий жилет в салоне автомобиля. Однако, это не освобождает водителя от ответственности в случае, если он покидает машину на проезжей части или обочине вне населенного пункта в темное время суток или при ограниченной видимости без соответствующей экипировки. Нарушение может квалифицироваться как неисполнение обязанностей участником дорожного движения. Если же жилет не надет в ситуации, когда это прямо предписано правилами при остановке, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, — сказал Русяев.

Он уточнил, что требование установлено пунктом 2.3.4 ПДД, который предписывает ношение водителем куртки, жилета или накидки со светоотражающими элементами при вынужденной остановке или ДТП. По словам Русяева, если водитель выходит из машины без экипировки, то фактически становится пешеходом. Юрист объяснил, что в данной ситуации ответственность наступает по статье 12.29 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 500 рублей.

Само отсутствие жилета в автомобиле не образует состава правонарушения. Однако, если сотрудник ГИБДД зафиксирует, что жилета не оказалось в наличии в момент, когда его требовалось надеть, водитель может быть привлечен к ответственности не за отсутствие предмета, а за нарушение установленного порядка действий в конкретной дорожной ситуации. Поэтому, несмотря на то что наличие жилета в машине формально не проверяется при досмотре или техосмотре, практический смысл его хранения в авто очевиден, — добавил Русяев.

Ранее депутаты Госдумы предложили вернуться к прежней системе оплаты административных штрафов за нарушения ПДД с 50%-й скидкой. По словам авторов инициативы, обсуждение данного вопроса активно происходит в обществе.

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