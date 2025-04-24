Тысячи автомобилей Lada отзывают с рынка АвтоВАЗ отзывает более 47 тысяч автомобилей Lada в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 47 тысяч автомобилей Lada, сообщает Росстандарт. Решение коснулось 22 731 автомобиля Lada Vesta и 24 408 экземпляров модели Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. <...> Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), — уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, уведомят через письма или звонки о необходимости предоставить машину в дилерский центр для бесплатного ремонта.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о продолжении производства Lada Granta, пока сохраняется рыночный спрос. Модель остается популярной в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане, однако объемы выпуска сократятся в связи с запуском новой модели Lada Iskra.

Позднее АвтоВАЗ анонсировал создание нового бренда коммерческих автомобилей SKM, который займет нишу между Lada Largus и более крупными коммерческими моделями. Под маркой SKM будут выпускаться фургоны, шасси с открытой платформой и другие коммерческие автомобили с улучшенными характеристиками для бизнеса. Точные сроки начала производства не раскрываются.