Три основных проблемы: какие недостатки у китайских автомобилей Коррозию, трубу кардана и подвеску назвали основными проблемами китайских авто

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Владельцы китайских автомобилей могут столкнуться с тремя основными проблемами при эксплуатации. К ним относятся склонность машин к коррозии, сложности с подвеской и карданом. Какие неприятности ожидают владельцев автомобилей из КНР, стоит ли их покупать?

Какие главные проблемы китайских авто

По словам гендиректора сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрия Демчука, чьи слова приводят «Известия», коррозия продолжает доставлять проблемы отечественным автолюбителям, предпочитающим китайские машины.

«Хотя китайские производители заявляют о полной оцинковке кузова, коррозии пока не избежать. Резкие перепады температур в России и агрессивные реагенты на дорогах неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия кузова и запускают коррозийный процесс», — заявил эксперт.

Другой важной проблемой является труба кардана, пишут «Известия». Мягкий китайский метал не справляется с большими поперечными нагрузками, в связи с чем определенные комплектующие деформируются. Речь идет о крестовинах механизмов, которые выходят из строя и приводят к неисправности машины.

Еще одним недостатком издание называет подвеску. По словам Демчука, при пробеге от 70 тыс. километров появляются трещины от нагрузок, которые приводят к преждевременному износу подвески китайского авто.

«Например, Chery адаптирует автомобили для российского рынка, проводя испытания в Сибири и внося изменения в устройство подвески и других узлов. А компания Changan минимизирует затраты на адаптацию для рынка России, делая акцент на расширении модельного ряда», — рассказал изданию автоэксперт Александр Ковалев.

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Автоэксперт Петр Баканов в прошлом году называл главные минусы китайских автомобилей. По его словам, произведенные в КНР авто отличаются низкой и неудобной посадкой и непродуманной эргономикой. Он также выделил проблемы с подвеской. Специалист отметил, что продать китайскую машину на вторичном рынке по желаемой цене может оказаться трудной задачей.

«Минусы китайских авто заключаются в проблемах с доводкой интерфейса и мультимедийных систем. <...> У китайцев не получилось создать идеальную мультимедийную систему. То же самое касается экрана комбинации приборов — на нем очень много разных символов, из-за чего читать информацию тяжело», — рассказал автоэксперт.

Какие еще есть слабые места у машин из Китая

Глава маркетплейса запчастей «ПЭК:Молл» Сергей Буров отмечает, что характеристики мощности моторов ряда китайских авто не соответствуют массе и, как следствие, ожидаемой динамике переключения скоростей.

«Из-за этого коробка передач может сработать с задержкой, что при обгоне чревато возникновением опасных ситуаций на дороге. Чаще всего сложности с переключением скоростей возникают у китайских автомобилей с роботизированной коробкой передач», — объясняет специалист.

Буров указывает, что большинство китайских автомобилей оснащены турбированными двигателями, рабочий объем и размер которых меньше, чем у атмосферных.

Операционный директор группы сервисов CosmoVisa Дмитрий Михайлов заявил, что у китайских машин существует проблема с запчастями.

«В России отсутствуют центральные склады автозапчастей китайских производителей, из-за чего россияне вынуждены долго ждать поставки некоторых комплектующих», — отмечает автоэксперт.

В «ПЭК:Молл» подчеркнули, что китайские автопроизводители уделяют мало внимания формированию оригинальных официальных каталогов запчастей.

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Надежны ли китайские автомобили

«Известия» делают вывод: несмотря на вышеуказанные моменты, надежность китайских машин подтверждена рядом зарубежных исследований.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин привел статистику аналитического агентства JD Power, основанную на истории обращений владельцев китайских авто с какой-либо проблемой к дилеру или производителю. Согласно анализу, на каждые 100 автомобилей Chery и Geely пришлось 215 и 216 обращений соответственно. Аналогичные показатели в 2023 году были у шведских автомобилей Volvo и немецких Volkswagen, заключает эксперт.

Издание добавляет: по заключению автоэкспертов, важным преимуществом китайских машин в России остается программное обеспечение. Как указывают авторы материала, оно полностью соответствует мировым стандартам и не попадает под влияние антироссийских санкций.

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