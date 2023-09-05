Поставки китайских автомобилей в Россию обновили исторический максимум В июле Китай экспортировал в Россию легковые автомобили на $1 млрд

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Россия стала лидером по закупкам легковых автомобилей китайского производства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные таможни КНР. Согласно обнародованным данным, в июле экспорт машин из Китая в Россию второй месяц подряд превысил отметку в $1 млрд.

Как утверждается, в июле на территорию России завезли китайские легковушки на $1,06 млрд, тогда как в июне этот показатель составлял $1,03 млрд. Таким образом, объемы поставок обновили исторический максимум, а Россия заняла первое место по закупкам машин производства КНР. На ее долю приходится 16,8%.

На втором месте разместилась Великобритания (7,7%), а на третьем — Испания (5,2%). Кроме того, в пятерку вошли Бельгия (5,1%) и Мексика (4,9%).

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали резкое подорожание автомобилей. За июль и август машины китайского и отечественного производства прибавили в цене от 0,5% до 17%, или от 70 до 400 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

Эксперты связывают такую тенденцию с введением новых условий утилизационного сбора. Кроме того, официальные дилеры практически исчерпали запас европейских машин. Предполагается, что его хватит до осени, а параллельный импорт серьезно сказывается на стоимости автомобилей.