Как выехать из сугроба на автомате и механике: полезные советы водителям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале декабря во всех регионах России начались снегопады. Например, в минувшее воскресенье в Москве был установлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Общая высота сугробов в столице достигла 36 см — это самый большой показатель на начало декабря за все 145 лет метеорологических наблюдений. После таких осадков водители вынуждены долго выкапывать машины из снега. Как лучше всего выезжать из сугробов — в материале NEWS.ru.

Как откопать машину из сугроба

Не стоит рассчитывать, что после сильного снегопада вы сможете руками очистить автомобиль от снега. Для этого понадобятся лопаты. Легкие пластиковые используются, только когда свежий снег. У опытных водителей в багажнике всегда лежат две лопаты: штыковая (ей можно раскалывать большие слежавшиеся куски снега и льда) и металлическая совковая.

Когда вы откапываете автомобиль, нужно не только прорыть путь к двери и освободить место перед передним бампером, но и убрать весь снег по будущей траектории движения автомобиля. Иначе, например, при повороте машина может сесть на «брюхо».

Если у вас нет лопаты или вы сами не хотите очищать автомобиль от снега, можно воспользоваться услугами «откапывальщиков». В интернете можно найти немало предложений, и обычно это стоит 500–1000 руб., однако в «высокий сезон» цены резко вырастают. Например, в Москве почистят машину за 2–5 тыс. руб.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что надо купить, чтобы выехать из сугроба

Лопаты — две штуки (штыковая и совковая).

Трос — лучше приобретать динамический, который может немного «растягиваться».

Мешочек с песком, мраморной крошкой, с солью или реагентами.

Траки (пластины) для подкладывания под колеса.

Что делать, если автомобиль застрял в снегу

Выезжать из сугроба нужно решительно и не сбавлять газ, если почувствовали первую пробуксовку. Как только вы поняли, что машина не двигается, не надо нажимать на акселератор в надежде, что она «вдруг» выберется из снежной ловушки. Обычно в этом случае автомобиль еще сильнее завязнет в сугробе.

Лучше остановиться, выйти из машины и понять, по какой причине она не трогается с места. Вот дальнейшие действия зависят от того, как хорошо водитель подготовился к зиме.

Если есть лопата, то необходимо подкопать перед колесами и освободить путь от снежной каши или кусков льда. Если имеются траки — часто это пластиковые широкие пластины, — то их нужно положить под ведущие колеса. Если в багажнике лежит только песок, то насыпьте его перед колесами (это поможет, если ведущие колеса буксуют на льду).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часто для того, чтобы выехать из ловушки, достаточно просто ногами разгрести снежную кашу перед машиной, а под колеса подложить резиновые коврики из салона, ветки, ткань или куски битого кирпича. Во время начала движения на переднеприводной машине попробуйте резко поворачивать руль вправо-влево. Возможно, протектор сможет за что-то зацепиться.

Также полезно использовать метод раскачки. Включите заднюю скорость и попробуйте немного проехать. Если автомобиль сдвинулся хотя бы на несколько сантиметров, то быстро переключитесь и попробуйте поехать вперед. Потом снова сдайте назад. Нужно помнить, что автоматические коробки передач не любят подобных режимов работы. Поэтому если у вас АКП, то постарайтесь использовать этот метод в крайнем случае.

Если это не помогло, то можно вспомнить старый совет «джиперов» — снизить давление. Если шины сдуть с положенных 2–2,4 атмосфер до 0,8–1 атмосферы, то площадь контакта покрышки с дорожным покрытием значительно увеличится. Это позволит выбраться из сугроба. Но потом нужно не забыть подкачать шины.

Если самостоятельно выехать не получается, то попросите других водителей вас подтолкнуть или выдернуть при помощи троса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как правильно парковаться в снегу

Машину с неполным приводом не стоит ставить на место, сильно засыпанное снегом. Иначе вы не уедите на следующий день.

Но что делать, если других мест нет? В этом случае лучше всего очистить заранее пути заезда и выезда автомобиля, а также накатать себе колею, по которой завтра будете выезжать.

Если же вы припарковались и понимаете, что под колесами автомобиля лед, то воспользуйтесь песком, мраморной крошкой, солью или реагентами — посыпьте вечером под колеса и по пути выезда машины с места парковки.

Также заезжая на парковку (и выезжая), нужно задействовать все имеющиеся в машине возможности. Например, у многих кроссоверов различные режимы движения: в этом случае нужно выбрать «снег» или «песок». Если у вас автомобиль с полноприводной трансмиссией, то заранее разблокируйте дифференциал (если есть такая возможность).

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