Экономист объяснил, как правильно использовать каршеринг Экономист Меренков: перед использованием каршеринга необходимо прочитать условия договора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед использованием каршеринга необходимо прочитать условия договора, зафиксировать при наличии обнаруженные поломки автомобиля и сфотографировать машину после завершения поездки, посоветовал кандидат экономических наук, доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков. В беседе с Lenta.ru он отметил, что использовать каршеринг необходимо только для личных нужд, а не для коммерческих.

Как правило, речь идет о том, кто несет ответственность в случае ДТП и кто оплачивает ущерб. Забегая вперед, скажем, что цифры там существенные. Поэтому «на берегу» необходимо изучить правила игры и внимательно обращать внимание на мелкий шрифт. В частности, советую обратить внимание на условия, при которых выполняются те или иные акции и скидки, — сообщил специалист.

По словам Меренкова, перед поездкой необходимо также внимательно осматривать авто на наличие каких-либо повреждений. В противном случае при их обнаружении кем-то другим на вас ляжет материальная ответственность. Также необходимо сфотографировать автомобиль и после завершения поездки. Это делается для того, чтобы обезопасить себя и при случае доказать, что автомобиль оставлен вами в исправном состоянии.

Ранее стало известно, что каршеринговые сервисы на фоне ухода западных и японских партнёров стали пополнять свой парк китайскими машинами. Сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и рассчитывает со следующего года на рост таких закупок.