Универсальный феномен: что мы потеряем с уходом Renault Duster Уход Renault из России может лишить нас одного из лучших представителей отряда кроссоверов

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С момента появления в 2010 году Renault Duster изменил и российский рынок, и отечественного потребителя подобной техники. Французы первыми смогли предложить доступный автомобиль действительно повышенной проходимости, который с минимальными переделками готов был буквально покорять целину, а без таких изменений идеально вписывался в городской ландшафт. У автомобиля сложился «пролетарский» имидж, и в крупных городах с высоким уровнем жизни он терялся в потоке. В провинции же разделял и властвовал вместе с Chevrolet Niva и классической «Нивой» — именно эти три модели с тех пор возглавляли топ продаж.

Появление второго поколения ждали многие: эргономические огрехи старого «Дастера» уже успели поднадоесть, и немалая часть аудитории, что называется, созрела для обновления. Но российские инженеры Renault (да, у концерна до недавнего времени было целое конструкторское бюро в московском и тольяттинском офисах) сделали нечто, способное снова перевернуть восприятие модели и в целом, и в частностях.

Хотя дизайн кузова изменился не столь значительно, второе поколение выглядит если не дороже, то по крайней мере намного презентабельнее. Сыграли и квадратные задние фонари в стиле Jeep Renegade, и узкие контуры ходовых огней в галогеновых (так дешевле менять лампочки) фарах, и другие мелкие элементы, складывающиеся в единый, вроде бы знакомый, но вполне симпатичный ансамбль.

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Габариты машины практически не изменились: 4341 × 1804 × 1621 мм, дорожный просвет — 210 мм. Это главное. Соответственно, кардинальных перемен внутри мало кто ждал. И тут стоит вспомнить другой кроссовер Renault, рожденный в недрах российского отделения: купеобразную Arkana. Машинка получилась самобытная и явно на любителя. И многие, поездив на Arkana, говорили примерно следующее: «Хорошо, Renault, теперь давай такую же шуструю машину, только в виде Duster». Так и случилось!

Французы пошли на серьезный риск, размазав рамки целевой аудитории нового поколения Duster, немалую часть которой составляли «староверы», считавшие механическую коробку передач с двухлитровым атмосферным мотором верхом совершенства. Но XXI век на дворе, меняться необходимо. И Duster вдобавок к классической моторной гамме, состоящей из бензиновых 1,6, 2,0 и 1,5-литрового турбодизеля, подготовил модификацию с турбированным бензиновым мотором объемом 1,3 литра и мощностью 150 л. с. Смело! Весьма. Но на этом потрясения для олдфагов не закончились: для полноприводной модификации предложили еще и бесступенчатый вариатор. Это уже вызов.

Представители бренда уверяют, что проделали титаническую работу, чтобы вариатор JATCO GF016E, известный по Nissan X-Trail, Renault Koleos и Mitsubishi Outlander, спокойно переваривал повышенные нагрузки, в том числе и при пробуксовке в грязи — этот режим бесступенчатые трансмиссии особенно не любят. Перекалибровали гидротрансформатор, который теперь принимает на себя и все перепады последствия взаимодействия крутящего момента (250 Нм), и сцепления колес с поверхностью. Причем ни Arkana, ни базирующийся на той же архитектуре Kaptur подобных настроек не имеют. Получилось ли у них решить извечную проблему вариаторов, из-за которой этот тип трансмиссии недолюбливают те самые «староверы», пока неясно: должно пройти пару лет, пока наберется достаточно обратной связи от испытателей. Часовая вылазка на целину под Сергиевым Посадом показала: пробуксовок Duster и правда не боится. Перегреть трансмиссию не получилось. Но чтобы форсировать глинистую колею, важно заранее позаботиться о внедорожной резине. На тестовой машине стояла обычная зимняя «липучка», так что далеко уезжать в грязь мы не решились. Но Duster на тот момент уже продемонстрировал немало новых навыков, за которые его можно уважать.

Хорошо укомплектованные версии Duster получили медиасистему с возможностью подключения смартфонов. И это, пожалуй, главное нововведение по интерьеру. Полностью новая компоновка, удобные сиденья, органы управления, которые наконец-то размещены в правильных местах — это, скорее, хороший пример работы над ошибками первого поколения. Но сам факт, что Duster теперь действительно удобный современный кроссовер без скидок на бюджетность, это прогресс.

Осталось доработать всего несколько моментов. Подключение Apple CarPlay и Android Auto возможно только с помощью провода. Он втыкается в гнездо прямо рядом с дисплеем — это не особо эстетично. Особенно когда китайские магазины предлагают беспроводные адаптеры за копейки.

Прекрасный дисплей на приборной панели, на который транслируются показания бортового компьютера, при каждом перезапуске автомобиля сбрасывает отображение информации. Чтобы видеть цифровой спидометр, каждый раз приходится «листать» меню кнопками на руле. А спидометр нужен как воздух, ибо на аналоговом приборе оцифровка с нечетными десятками: 30, 50, 70 км/ч. Почему? Французская традиция, крайне неудобная в России с нашими типовыми лимитами в 60 км/ч.

Мотор 1,3 литра, пожалуй, лучшее, что случилось с Duster. Тяги в 250 Нм не просто хватает всегда, ее даже в избытке. С этим мотором и правильной прозрачной настройкой рулевого управления французский кроссовер провоцирует на динамичную езду и тут же показывает, что умеет не только скакать по колдобинам, но и правильно и цепко проходить повороты, быстро разгоняться с любой скорости. При этом подвеска, как водится у Renault, непробиваемая, длинноходная, мягкая. По балансу управляемости и энергоемкости аналогов у шасси Duster нет.

На данный момент уже известно, что московский завод Renault переходит под управление столичного правительства. С высокой долей вероятности выпуск Renault Duster, а с ним Arkana и Kaptur будет прекращен. Значит, машины, которые сейчас стоят в автосалонах, действительно последние, новых поставок не будет.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аналогичный тестовому полноприводный Duster 1,3 TCe CVT стоит от 2,2 млн рублей. И аналогов на российском рынке просто нет: ни один другой кроссовер не сочетает серьезную проходимость и такую динамику при относительно разумной цене. Близкие по стоимости Hyundai Creta, Kia Seltos с атмосферным мотором 1,6 не так азартны в управлении и на плохих дорогах могут спасовать там, где Duster пролетит играючи. Столь же мощный Skoda Karoq 1,4 TSI с полным приводом к бездорожью не приспособлен вовсе (дорожный просвет — 163 мм) и стоит сейчас минимум 2,7 млн. Модификаций с турбодизелем нет ни у одного из формальных одноклассников.

Получается, что с рынка может уйти уникальный автомобиль — и внедорожник, и семейный универсал, и модный городской транспортер. И все это предлагалось по выгодной цене. Дешевле — только всевозможные «Нивы» и... вторичка. Хочется верить, что Renault не уйдет навсегда и Duster, возможно, под другим названием, останется в России. А пока потенциальным покупателям можем посоветовать только одно: берите, пока есть новые.