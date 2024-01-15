Что будет, если прикрыть номер авто или специально его запачкать

Фото: Антон Тушин/ИТАР-ТАСС

В Москве суд запретил продавать устройства, которые позволяют скрыть автомобильные номера от камер фото- и видеофиксации. Ранее такие устройства активно продавались на интернет-площадках, однако Дорогомиловский суд Москвы решил, что информация о подобных приборах является «запрещенной к распространению». Пока решение суда касается только объявлений на двух сайтах. Однако можно предположить, что и другие площадки сейчас начнут снимать подобные объявления. Что грозит водителю за езду на машине с рамками, которые позволяют скрывать номер, и что будет, если закрыть номер — в материале NEWS.ru

Для чего водители используют рамки для сокрытия номеров

Рамки, которые позволяют скрывать номера, появились в продаже несколько лет назад. Используя пульт дистанционного управления, водитель мог откидывать, переворачивать или закрывать шторкой регистрационные знаки, которые установлены на автомобиле.

Водители использовали такие устройства, чтобы камеры не могли видеть номерные знаки и, соответственно, ГИБДД не присылала потом по почте штраф за нарушение ПДД.

Какой штраф предусмотрен за сокрытие номера

С самого момента появления подобных приспособлений ГИБДД вела борьбу с водителями, которые ими пользуются. И в 2014 году в статью 12.2, ч. 2 даже были внесены изменения, которые позволили инспекторам штрафовать водителей за использование оборудования, устройств или материалов, которые «препятствуют идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Наказание по этой статье серьезное: штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца (что из этого выбрать — решает суд).

Ну а если водитель использует устройства, которые, как в фильме про Джеймса Бонда, могут менять номера, то в этом случае инспектор ГИБДД может использовать статью 12.2, ч. 4: управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. А это уже лишение прав на 6–12 месяцев.

Интересный момент: наказание за использование таких устройств в российском законе есть, но санкции для производителей или продавцов подобных рамок отсутствуют.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Поэтому эксперты уверены, что власти не должны останавливаться только на ограничении продаж рамок на нескольких интернет-площадках. И следует начать борьбу с производителями.

«Продают такие устройства якобы для „использования в специальных мероприятиях“. Понятно каких — это езда по выделенкам, превышение скорости и так далее. То есть одних штрафуют за +20 км/ч и неверное понимание разметки, а другие катаются как хотят с подставными номерами. По-моему, бизнес по торговле такими рамками надо прикрывать с бешеными штрафами, например, 10 млн рублей, даже больше», — высказал мнение главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Что будет, если закрыть номер или специально его запачкать?

Иногда водители делают так, чтобы дорожные камеры не могли полностью видеть номер автомобиля. Например, они приклеивают бумажку на регистрационный знак или крепят на него лист дерева (якобы он случайно прилип). Однако еще в постановлении пленума Верховного суда РФ от 25.06.2019 года было сказано: в случае если водитель специально закрывает регистрационные знаки автомобиля, их следует считать «видоизмененными» (а за управление машиной с такими знаками положен штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца).

При этом получить штраф за «видоизмененные» номера можно лишь в случае движения. Если же машина стоит на месте (например, на парковке), то наказать за случайно (или специально) прицепившийся листик нельзя.

Некоторые эксперты полагают, что законодатели должны ужесточить наказание и для водителей, которые специально прячут номера. «Но у нас предпочитают заниматься тем, что запрещают к продаже какое-то средство сокрытия номеров, забывая о том, что средств таких миллион. На известном маркетплейсе можно купить „грязь для номерного знака“. А в аптеке — медицинскую маску, которая прекрасно скрывает часть номерного знака у припаркованного автомобиля», — рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Автопилот» Дмитрий Гронский

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Штраф за грязный номер

Зимой автомобильные номера часто оказываются грязными по естественным причинам — снег и реагенты на дорогах могут залеплять номера так, что их просто не видно.

Но по закону водитель должен постоянно следить за тем, чтобы номера были хорошо видны. А за нечитаемые регистрационные знаки тоже предусмотрен штраф.

Согласно статье 12.2 КоАП, номер считается нечитаемым:

если в темное время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака;

если в светлое время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Штраф за нечитаемые номера составляет 500 руб. или предупреждение. А практика показывает, что в плохую погоду инспекторы ГИБДД и вовсе выносят устное предупреждение (кстати, штраф можно заплатить со скидкой в течение первых 20 дней с момента получения постановления).

Как инспектор решает, испачкал ли водитель номер специально или это вышло случайно

Если номер испачкался по естественным причинам, то в этом случае водителя ждет минимальный штраф или просто предупреждение. Однако если специально испачкать номер, то речь будет идти уже о лишении прав.

Как же инспектор решает, случайно номер испачкался или это сделано специально? В первую очередь он смотрит на саму машину и на погодные условия. Если передняя часть автомобиля чистая, бамперы и капот блестят, а номер вдруг покрыт толстым слоем грязи, то в этом случае составляется протокол по статье о «видоизменении» (12.2, часть 2 — штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца). Кроме того, у инспектора ГИБДД вызовет претензии большой желтый кленовый лист, который случайно «приклеился» к номеру в феврале или марте.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Однажды «дело о грязном номере» был вынужден рассматривать даже Верховный суд России. Водителя из Москвы по фамилии Гвоздев обвиняли в том, что он специально покрыл регистрационный знак автомобиля средством для удержания снега. Водитель с этим утверждением не согласился, и дело в итоге дошло до высшей инстанции. И Верховный суд встал на сторону водителя: так как не было доказано использование «специальных средств» для удержания снега, то нельзя говорить и о том, что номер был залеплен снегом умышленно.

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