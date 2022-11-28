Автомобилистов предупредили, за какие зимние шины может грозить штраф Юрист Редин: штраф может поступить за неодинаковые зимние шины на одном автомобиле

Фото: Социальные сети

Водители в России за отсутствие зимней резины на их автомобилях в настоящее время могут получить простое предупреждение, а вот использование неправильных шин карается штрафом. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ юрист Егор Редин. Он напомнил, что требования к «зимней обуви» представлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

По словам юриста, в техническом регламенте указано, что шины должны быть новыми, при этом все четыре резины должны быть одинаковыми и помеченными международным знаком «M+S», «M&S» или «M S», что в переводе означает «грязь» и «снег». Нарушение установленных правил грозит штрафом в размере 500 рублей за управление автомобилем в неисправном состоянии.

Редин подчеркнул, что шины с наступлением зимнего сезона менять все же необходимо, поскольку это обеспечит безопасность на заснеженной и замерзшей дороге.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что большинство стран Евросоюза запрещают использование шипованной резины, так как она наносит серьёзный ущерб экологии и экономике. По его словам, езда на зимней резине летом не только опасна для самих автолюбителей, но ещё и вредна для экологии России. Автоэксперт пояснил, что резина стирается быстро, а пыль от нее витает в воздухе, кроме того, шипы достаточно активно разрушают асфальт.

Также стало известно, что ГИБДД будет штрафовать российских водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Данный норматив входит в новую редакцию Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Документ МВД должен вступить в силу 1 марта 2023 года.