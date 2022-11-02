Автоэксперт рассказал о вреде шипованной резины для экологии Вице-президент НСА Хайцеэр: шипованная резина наносит серьёзный ущерб экологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство стран Евросоюза запрещают использование шипованной резины, так как она наносит серьёзный ущерб экологии и экономике, рассказал «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его словам, езда на зимней резине летом не только опасна для самих автолюбителей, но ещё и экологически вредна. Автоэксперт пояснил, что резина стирается быстро, а пыль от нее витает в воздухе, кроме того, шипы достаточно активно разрушают асфальт.

По словам специалиста, даже в Финляндии, где множество дорог зимой покрыто настом, можно использовать только «липучки». Покрышки с шипами на льду ведут себя лучше, однако в центральной части Европы это скорее редкое явление.

При этом автоэксперт уточнил, что ответственность за колеса не по погоде предусмотрели ещё в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» более пяти лет назад, однако многие нюансы так и не получили должного разъяснения. По его словам, хотя российские регионы будут иметь право учитывать свои географические и погодные особенности и устанавливать временной промежуток действия разрешения на использование той или иной резины, пока остается неясным, как быть при переезде.

Фактически проблема не решена. Допустим, машина на всесезонной или летней резине, которая катается где-нибудь в Сочи, выезжает в сторону горного района Сочи или, например, в Москву, где может быть снег. Но автолюбитель ведь живет по правилу своего региона, — привёл пример Хайцеэр.

Автоэксперт также добавил, что решение о запрете езды легкового транспорта и малотоннажных автомобилей на летней резине зимой и на зимней летом — правильное, однако как быть при пересечении другого климатического пояса, не знают даже в самой ГИБДД.

ГИБДД, как стало известно ранее, будет штрафовать российских водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Данный норматив входит в новую редакцию Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Документ МВД должен вступить в силу 1 марта 2023 года.

Запрет на использование шипованных шин не по сезону коснется всех автомобилей, а летнюю резину зимой запретят для легковых машин и легких грузовиков. Регионам дадут право увеличивать сроки действия ограничений в силу географических и погодных условий.