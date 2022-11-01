Водителей в России начнут штрафовать за шины не по сезону «Коммерсант»: штрафовать водителей за шины не по сезону ГИБДД начнет с 1 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГИБДД будет штрафовать российских водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Данный норматив входит в новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Документ МВД должен вступить в силу 1 марта 2023 года, сообщает «Коммерсант».

Издание уточняет, что запрет на использование шипованных шин не по сезону коснется всех автомобилей, а летнюю резину зимой запретят для легковых машин и легких грузовиков. Регионам дадут право увеличивать сроки действия ограничений в силу географических и погодных условий. Так, в Якутии позволят установить зимний сезон на октябрь-март.

Сейчас данный норматив записан в техрегламенте, однако ГИБДД за его нарушение не штрафует. Такое право у инспекторов появится после принятия перечня, добавили в издании.

Также штрафы будут грозить за управление автомобилем с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Ранее ГИБДД Москвы из-за непогоды рекомендовала водителям не садиться за руль автомобиля с летними шинами. В полиции отметили, что синоптики обещают минусовую температуру, в связи с чем возможно образование гололедицы.