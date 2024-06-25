Автоэксперт указал плюсы необязательного ОСАГО Автоэксперт Шкуматов: необязательное ОСАГО упрощает регистрацию машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ставший необязательным полис ОСАГО позволяет существенно упростить регистрацию машины, заявил в беседе с порталом «Ридус» автоэксперт Петр Шкуматов. Он также добавил, что нововведения особенно облегчают процесс получения документов для смены госномеров.

Что сейчас должен делать автомобилист перед регистрацией? Он должен купить полис ОСАГО на старые номера, который через пять минут заведомо будет неактуальным, пройти регистрацию, после чего ехать в офис страховой компании и вносить изменения в полис, — уточнил Шкуматов.

Он также обратил внимание на то, что единственными, кто пострадает от изменения правил, станут компании, которые прежде продавали полисы у отделений ГИБДД по завышенной цене.

Государственная дума РФ ранее приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства в случае смены владельца. Помимо этого, учет машины в ГИБДД будет прекращаться сразу после поступления заявления о похищении или угоне. Инициативу об этом внес глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, подав проект в июне 2023 года.