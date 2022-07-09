Авто-шоу-бизнес: самые необычные автомобили, созданные музыкантами Эпатажный рэпер Канье Уэст покатался на российском вездеходе «Шерп» и решил выпустить собственный аналог под брендом Donda

Фото: Скриншот с видео

Канье Уэст решил в очередной раз напомнить миру о своих амбициях: бывший кандидат в президенты США объявил, что создал студию индустриального дизайна Donda и пригласил в нее Стивена Смита — художника и автора нескольких громких коммерческих проектов. Смит работал с New Balance и Adidas, кроме того, уже сделал несколько моделей культовых среди молодежи кроссовок Yeezy.

Панч «Шерпу»

В официальном сообщении в Тwitter Канье Уэст опубликовал изображение будущего транспортного средства, которое получило собственное имя Foam (в переводе с английского — пена. — NEWS.ru). Что это будет за аппарат, с какими характеристиками и задачами, пока неясно. Если пытаться проанализировать размытое изображение, есть вероятность, что Donda Foam получит крупные колеса, расположенные по углам кузова, и безвоздушные шины наподобие перспективных разработок Michelin, неоднократно выставлявшихся на разных выставках, но пока не получивших широкого распространения.

Не исключено, что рэпер хочет изготовить не просто привлекающий внимание автомобиль, а многоцелевой вездеход в пику российскому «Шерпу» — до февральских событий Канье с удовольствием использовал «Шерпы» для рекламной кампании последнего альбома, также названного Donda в честь матери исполнителя. А началось все в 2020 году, когда во время российских гастролей он увидел где-то экзотический аппарат на гигантских колесах.

Фото: Соц.сети Donda Foam

Кроме уже вызвавшего немало спекуляций рисунка Уэст опубликовал некое подобие манифеста, который можно перевести примерно как «Придуманный, разработанный, производимый в Соединенных Штатах. Аминь». Ранее некоторые критики обвиняли музыканта в популяризации российской техники.

Сам «Шерп» оказался не менее скандальным, чем популярный музыкант. Вездеход был впервые показан в 2016 году, стал популярным среди заказчиков подобной техники благодаря простой конструкции, низкой цене и поистине выдающимся внедорожным возможностям.

Фото: Скриншот с видео Канье Уэст и Sherp

Любопытно, что до июля 2022 года российская компания Sherp принадлежала украинским предпринимателям Владимиру Школьнику и Сергею Самохвалову. Впоследствии права на юридическое лицо перешли к Екатерине Гаврилиной, гражданке России. Когда началась военная спецоперация на Украине, бывший собственник торговой марки пытался запретить выпуск «Шерпов» в России, но официальный генеральный директор Эдуард Павлов питерской компании Sherp заявил, что выпуск вездеходов продолжается вопреки запретам украинских правообладателей из компании «Квадро Интернейшнл».

Тоже дизайнер

Не так давно другой хип-хоп-исполнитель Will.i.am представил собственный автомобиль, разработанный совместно с Mercedes — по замыслам музыканта немцы изготовили спорткар с внешностью внедорожника G-класса. За основу был взят Mercedes-AMG GT, по замыслу звезды шоу-бизнеса четырехдверному купе полностью переделали переднюю часть и «сварили» передние и задние двери, которые в экзотическом шоу-каре теперь открываются против хода.

Фото: Скриншот с сайта Will.i.am и Mercedes-AMG GT

Есть ли у Will.i.am планы по изготовлению подобных чудес дизайна — неизвестно, но это — не первая попытка чернокожего рэпера удивить автомобильное сообщество: в 2012 году к выходу очередного альбома он представил собственный вариант доработки DeLorean DMC-12 — той самой машины времени из культовой кинотрилогии «Назад в будущее». В рамках презентации было объявлено о создании автомобильной компании IAMAUTO — как показало время, ничего интересного эта фирма не создала: в презентации совместной разработки с Mercedes Will.i.am фигурирует индивидуально, без упоминания своей компании.

Will.i.am и DeLorean DMC-12

В случае с DeLorean сам музыкант признался, что не «стал связываться» с современными автокомпонентами, а просто создал новую оболочку: внешность, салон и мультимедийную установку.

Без пафоса

На фоне «произведений» звезд хип-хопа коллаборация Peugeot и талантливого продюсера и диджея Эймона Тобина выглядит не так эпатажно, но гораздо более технологично: для концепт-кара Fractal бразилец по происхождению, проживающий в Лос-Анжелесе, разработал целый звуковой и музыкальный комплекс. Поскольку Fractal задумывался как электрокар, а значит, у машины отсутствует звук мотора, Тобин разработал звуковую дорожку, чтобы передвижение концепта Peugeot было слышно со стороны. Кроме того, в четырехместном салоне Тобин предложил инсталлировать в каждое кресло индивидуальный сабвуфер.