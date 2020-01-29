https://static.news.ru/photo/e230e9f8-42a9-11ea-ae81-fa163e074e61_660.jpg Валентино Росси Фото: Vincent Guignet/www.imago-images.de/Global Look Press

Заводская команда Yamaha объявила о том, что сезон-2020 станет для Валентино Росси последним в её составе.

В 2021 году семикратного чемпиона мира MotoGP заменит молодой французский гонщик Фабио Куартараро, сообщает пресс-служба команды.

При этом Yamaha обеспечит Росси мотоциклом заводской модификации, если Валентино решит продолжить карьеру в MotoGP. Гонщик пока не принял решение о продолжении карьеры.

Моя первая цель — быть конкурентоспособным в этом году. Я рад, что если я решу продолжать, то команда готова меня поддерживать, дав байк заводской модификации и заводской контракт, — сказал Росси.

Ранее стало известно, что совет директоров концерна «Даймлер» 12 февраля проведёт совещание, на котором примет решение о продолжении выступлении команды «Мерседес» в «Формуле-1» по окончании сезона-2020, писал NEWS.ru.