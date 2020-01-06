Французский гонщик Стефан Петерансель рассказал о том, какие ошибки были допущены во время ралли-марафона «Дакар-2020». Он сообщил, что в числе прочих ошибок к концу гонки потерял рулевое управление автомобилем. Об этом
За пять километров до конца у меня возникла техническая проблема: мой руль просто отсоединился, я повернул, но с колёсами ничего не произошло. Это было очень странное чувство, потому что я ехал очень быстро, и мне повезло, что это был прямой участок. Пытаться ехать без руля — это странное чувство, — привёл слова гонщика портал.
Также Стефан Петерансель сообщил, что команда потеряла трассу и много времени ушло на её поиски.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, что на ралли-марафоне «Дакар-2020» команда долгое время не могла найти точку, на трассе была сложная навигация.
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