https://static.news.ru/photo/899c064a-30db-11ea-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wei Hua/ZUMAPRESS.comGlobalLookPress

Французский гонщик Стефан Петерансель рассказал о том, какие ошибки были допущены во время ралли-марафона «Дакар-2020». Он сообщил, что в числе прочих ошибок к концу гонки потерял рулевое управление автомобилем. Об этом сообщил портал Championat.com.

За пять километров до конца у меня возникла техническая проблема: мой руль просто отсоединился, я повернул, но с колёсами ничего не произошло. Это было очень странное чувство, потому что я ехал очень быстро, и мне повезло, что это был прямой участок. Пытаться ехать без руля — это странное чувство, — привёл слова гонщика портал.

Также Стефан Петерансель сообщил, что команда потеряла трассу и много времени ушло на её поиски.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, что на ралли-марафоне «Дакар-2020» команда долгое время не могла найти точку, на трассе была сложная навигация.