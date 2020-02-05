Чешская команда Charouz Racing, выступающая в «Формуле-3», объявила, что немецкий гонщик Давид Шумахер будет выступать за коллектив в сезоне 2020 года.
Я чувствую себя по-настоящему счастливым и благодарным за то, что смог сделать шаг в «Формуле-3» с Charouz. Я постараюсь финишировать как можно выше, — цитирует Шумахера пресс-служба «Формулы-3».
Давид Шумахер является сыном бывшего пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, а также племянником семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Давид дебютировал в «Формуле-3» на последнем этапе сезона-2019 в Сочи.
Также в составе команды Charouz Racing будут выступать финн Нико Кари и бразильский гонщик Игорь Фрага.
Ранее стало известно, что российский гонщик Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», где станет партнёром немецкого пилота Мика Шумахера по команде Prema, писал NEWS.ru.
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