https://static.news.ru/photo/238b5540-4819-11ea-8b56-fa163e074e61_660.jpg Давид Шумахер Фото: Thomas Pakusch/imago sportfotodienst/Global Look Press

Чешская команда Charouz Racing, выступающая в «Формуле-3», объявила, что немецкий гонщик Давид Шумахер будет выступать за коллектив в сезоне 2020 года.

Я чувствую себя по-настоящему счастливым и благодарным за то, что смог сделать шаг в «Формуле-3» с Charouz. Я постараюсь финишировать как можно выше, — цитирует Шумахера пресс-служба «Формулы-3».

Давид Шумахер является сыном бывшего пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, а также племянником семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Давид дебютировал в «Формуле-3» на последнем этапе сезона-2019 в Сочи.

Также в составе команды Charouz Racing будут выступать финн Нико Кари и бразильский гонщик Игорь Фрага.

Ранее стало известно, что российский гонщик Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», где станет партнёром немецкого пилота Мика Шумахера по команде Prema, писал NEWS.ru.