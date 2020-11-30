Россиянин Никита Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/f183402c-33b2-11eb-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dppi/Diederik Van Der Laan/Global look Press

Российский гонщик Никита Мазепин со следующего сезона будет выступать в «Формуле-1». О подписании контракта с 21-летним пилотом объявила команда «Хаас».

Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за «Хаас» в новом сезоне. Он подтвердил свои качества в «Формуле-2», одержав несколько побед и не раз поднимаясь на подиум, он провёл сильный второй сезон. Он превратился в зрелого гонщика. <...> Мы с нетерпением ждём, когда он сможет соревноваться на самом высоком уровне, — заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

Никита станет одним из двух новых пилотов «Хааса» в следующем сезоне. Подробности контракта не сообщаются, однако отмечается, что речь идёт о долгосрочном сотрудничестве.

Руководство «конюшни» решило полностью обновить состав гонщиков. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покидают команду после Гран-при Абу-Даби. Одного из них сменит Мазепин, что же касается места второго пилота, то наиболее вероятным претендентом на него является пилот академии «Феррари» Мик Шумахер — сын легендарного семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Сам Мазепин не скрывает радости от подписания соглашения. Он признался, что сбывается мечта всей его жизни.

Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества как на трассе, так и за её пределами, Естественно, я буду стараться демонстрировать свои лучшие качества, — сказал Никита.

Он станет четвёртым россиянином в «Формуле-1». В разные годы нашу страну в «королевских гонках» представляли Виталий Петров, Даниил Квят и Сергей Сироткин. Пока, правда, неясно, смогут ли российские болельщики впервые увидеть на трассе одновременно двух наших гонщиков. Квят в настоящее время выступает за «Альфа Таури», но ожидается, что он покинет команду по окончании сезона, его будущее пока под вопросом. Он признавался, что имеет предложения на 2021 год, но пока что его главная задача — доработать сезон.

Ранее NEWS.ru писал, что недавно завоевавший седьмой титул чемпиона «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест, эту информацию подтвердила пресс-служба «королевских гонок» и команда «Мерседес».