https://static.news.ru/photo/284509d2-e833-11e9-a164-fa163e074e61_660.jpg Фернандо Алонсо Фото: David Rosenblum/Icon Sportswire/Global Look Press

Россиянин Виктор Хорошавцев на первом этапе ралли-рейда в Марокко помог бывшему гонщику «Формулы-1» испанцу Фернандо Алонсо.

Хорошавцев отдал свою запаску, когда Алонсо пробил третье колесо. Вместе с Антоном Николаевым он стал лучшим из россиян в категории Т1, заняв 18-е место.

Я не ожидал, что трасса будет настолько сложной, особенно, учитывая, что я редко сажусь за руль. Серпантин идет волнами — подьем-спуск, а у меня сиденье довольно низко расположено и на подъеме видимости нет. Перед финишем подарили колесо Фернандо Алонсо, который остался без запасок. Мы за этап не пробили ни одного колеса, — сказал Хорошавцев, слова которого приводит пресс-служба ралли.

В категории Т3 на первом спецучастке победу одержал польский гонщик Арон Домжала. Лучшими из россиян стали Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, они расположились на четвёртом месте. Шестое время показали Александр Доросинский и Олег Уперенко, седьмое — Фёдор Воробьёв и Кирилл Шубин. На девятом месте финишировали Сергей Карякин и Антон Власюк.

Ралли в Марокко проходит с 3 по 9 октября.

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