https://static.news.ru/photo/b1665b80-309a-11ea-ba00-fa163e074e61_660.jpg Антон Шибалов Фото: Команда

Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, что на втором этапе ралли-марафона «Дакар-2020» была сложная навигация.

Очень сложная навигация в течение всего дня. В конце долго не могли найти точку, уже был виден финиш, но, видимо, с другой стороны приехали, пришлось вернуться и пройти уже нужным курсом, — цитирует Шибалова ТАСС.

Он также отметил, что в такие моменты важно сохранять спокойствие и не паниковать.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа в категории грузовиков на ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Протяжённость дистанции между городами Джидда и Аль-Вайх составила 752 километра. 319 из них прошли в скоростном режиме, писал NEWS.ru.