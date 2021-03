Папа может: «Формула-1» стала более российской, чем когда-либо

После завершения сезона-2020 «Формулы-1» одним из основных вопросов стало дальнейшее участие в «Королевских гонках» представителей из России. С Даниилом Квятом тогда уже фактически все попрощались, хоть и довольно рано. И вот, когда казалось, что следить остаётся не за кем, «Хаас» объявил о подписании Никиты Мазепина, сына известного миллиардера Дмитрия Мазепина. Новость стала большой неожиданностью, учитывая, что переход на уровень выше прочили другой российской звезде — Роберту Шварцману.

Сейчас-то понятно, что поспособствовал этому отец Никиты, компания которого «Уралкалий» стала титульным спонсором команды. Без денег Мазепину было бы непросто забраться в лучший спортивный чемпионат так скоро. Однако это не отменяет факт его таланта. Да, по итогам сезона он не пробрался в тройку лидеров «Формулы-2», став лишь пятым, но в то же время частые победы и подиумы доказывают, что Никита — способный парень. А агрессивная манера вождения только добавляет ему большой плюс в карму. Глядя на пилотаж, сразу вспоминается, например, автогонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, которому пророчат большое будущее в «Формуле-1». А нидерландец, как всем известно, тоже появился в чемпионате не только благодаря предыдущим успехам. Так что деньги деньгами, но только на них далеко не уедешь.

Тем не менее ряд болельщиков остались недовольны решением «Хааса», дальнейшим поведением Мазепина-младшего, создали петицию и продолжают выражать недоверие спортсмену и американскому коллективу. И вот теперь, кажется, возмущение может только возрасти.

Помнится, во времена Виталия Петрова в «Формуле-1» российское присутствие ощущалось не только благодаря гражданству пилота, а из-за логотипа, который был нанесён на болид. Тогда, в 2011 году, на машине автогонщика «Рено» красовался значок российской «Лады». С тех пор подобное не повторялось вплоть до текущего дня. «Хаас» наконец представил новый болид с российским триколором. Команда сразу предупредила, что акцент сделала больше на ливрее, а не на автомобиле. И, надо признать, действительно удивила.

Пока никому не удалось выделиться так, как это сделала американская команда. Мало того что машина вся разукрашена в цвета флага РФ, так ещё и название команды теперь звучит «Уралкалий Хаас» (F1 Uralkali Haas). Но этот ход достоин своих аплодисментов. Раз российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом, использовать на автомобиле слово «Россия», то наслаждайтесь им на автомобиле. Так и ладно, если бы только Никита был за рулём. Это же относится и к Мику Шумахеру — напарнику и одновременно сопернику. Чистый анекдот.