Папа может: «Формула-1» стала более российской, чем когда-либо

Американская команда «Хаас» представила новый болид на предстоящий сезон «Формулы-1», который стартует 28 марта с Гран-при Бахрейна. И теперь болельщики по праву могут называть команду российской. И дело совсем не в Никите Мазепине, который должен поднять коллектив явно выше предпоследнего места. Почему теперь точно стоит следить за «Королевскими гонками» — объясняет NEWS.ru.

После завершения сезона-2020 «Формулы-1» одним из основных вопросов стало дальнейшее участие в «Королевских гонках» представителей из России. С Даниилом Квятом тогда уже фактически все попрощались, хоть и довольно рано. И вот, когда казалось, что следить остаётся не за кем, «Хаас» объявил о подписании Никиты Мазепина, сына известного миллиардера Дмитрия Мазепина. Новость стала большой неожиданностью, учитывая, что переход на уровень выше прочили другой российской звезде — Роберту Шварцману.

Сейчас-то понятно, что поспособствовал этому отец Никиты, компания которого «Уралкалий» стала титульным спонсором команды. Без денег Мазепину было бы непросто забраться в лучший спортивный чемпионат так скоро. Однако это не отменяет факт его таланта. Да, по итогам сезона он не пробрался в тройку лидеров «Формулы-2», став лишь пятым, но в то же время частые победы и подиумы доказывают, что Никита — способный парень. А агрессивная манера вождения только добавляет ему большой плюс в карму. Глядя на пилотаж, сразу вспоминается, например, автогонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, которому пророчат большое будущее в «Формуле-1». А нидерландец, как всем известно, тоже появился в чемпионате не только благодаря предыдущим успехам. Так что деньги деньгами, но только на них далеко не уедешь.

Тем не менее ряд болельщиков остались недовольны решением «Хааса», дальнейшим поведением Мазепина-младшего, создали петицию и продолжают выражать недоверие спортсмену и американскому коллективу. И вот теперь, кажется, возмущение может только возрасти.

Дмитрий Мазепин Dppi/Sebastian Rozendaal - China/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помнится, во времена Виталия Петрова в «Формуле-1» российское присутствие ощущалось не только благодаря гражданству пилота, а из-за логотипа, который был нанесён на болид. Тогда, в 2011 году, на машине автогонщика «Рено» красовался значок российской «Лады». С тех пор подобное не повторялось вплоть до текущего дня. «Хаас» наконец представил новый болид с российским триколором. Команда сразу предупредила, что акцент сделала больше на ливрее, а не на автомобиле. И, надо признать, действительно удивила.

Пока никому не удалось выделиться так, как это сделала американская команда. Мало того что машина вся разукрашена в цвета флага РФ, так ещё и название команды теперь звучит «Уралкалий Хаас» (F1 Uralkali Haas). Но этот ход достоин своих аплодисментов. Раз российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом, использовать на автомобиле слово «Россия», то наслаждайтесь им на автомобиле. Так и ладно, если бы только Никита был за рулём. Это же относится и к Мику Шумахеру — напарнику и одновременно сопернику. Чистый анекдот.

A slick new livery for the new season was revealed by @HaasF1Team on Thursday



Watch 2020 morph into 2021 #F1 pic.twitter.com/80r4obMojn — Formula 1 (@F1) March 4, 2021

Удивляться тому, что «Хаас» максимально модернизировал компанию, не стоит. Когда команда только появилась в «Формуле-1» (2016 год), никто не верил, что она сумеет задержаться. Лишь благодаря грамотной стратегии руководителей и успешному взаимодействию с «Феррари» затеряться среди лидеров не удалось. Но ключевой ситуацией в истории «Хааса» стал кризис, вызванный пандемией коронавируса. Это ударило не только по финансовой составляющей, но и по имиджу. И когда команда находилась на грани вылета из чемпионата, руку помощи протянул Мазепин-старший.

Всё это, конечно, вызывает сплошь улыбку и не более. Но не умаляет находчивости спонсора — такой вот ответ на эти ваши санкции. Так что остаётся только с нетерпением ждать начала сезона.