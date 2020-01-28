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Действующий чемпион мира по ралли (WRC) эстонец Отт Тянак (Тойота) попал в аварию на соревнованиях в Монте-Карло.

Гонщик потерял управление над своим автомобилем в скоростной связке и улетел с обрыва. Тянак вместе со штурманом не получил серьёзных травм, однако автомобиль сильно повреждён. Ранее NEWS.ru писал, что голландский...