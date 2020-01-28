Новая машина McLaren MCL35 оказалась на полсекунды быстрее предшественницы MCL34.
Инженеры команды получили хорошие результаты при моделировании болида, отметив, что новый автомобиль стал быстрее, сообщает испанское издание Extraconfidencial.
Если данные моделирования не врут, то у McLaren хорошие шансы не просто защитить четвёртое место в Кубке конструкторов («Формула-1»), но и сократить отставание от третьего места, — пишет издание.
Презентация новой модели состоится 13 февраля.
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