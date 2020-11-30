Косаченко: переход Мазепина в «Формулу-1» не оставит места для Шварцмана

https://static.news.ru/photo/9d80a35c-33b2-11eb-ba26-fa163e074e61_660.jpg Никита Мазепин Фото: Dppi/Sebastian Rozendaal - China/Global look Press

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала объявление о подписании контракта российского пилота Никиты Мазепина с «Хаас».

Поздравляем Никиту, всех, кто помог ему пройти весь этот долгий-долгий путь. Он посвятил всю свою жизнь автомобильному спорту, и мне кажется, в возрасте 20 с небольшим добраться до «Формулы-1» — это очень большая победа. Очень хочется, чтобы для него это было начало, где он наберётся большого опыта и его ждала большая карьера. Для нас это означает одно — если есть цель, к ней надо идти. Мы много лет говорили, что у Никиты есть возможность заключить договор с командой «Формулы-1», но последовательная программа подготовки привела к тому, что Никита постоянный гость на подиуме «Формулы-2», ну а теперь он станет постоянным участником «Королевских гонок». Это просто построенная правильно карьера и выход на самую вершину, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

По её мнению, этот переход может означать, что другой россиянин Роберт Шварцман, которого также «сватали» в «Королевские гонки», останется ещё на один сезон в «Формуле-2».

Это означает, что Роберт Шварцман останется без места, потому что вряд ли в команде могут оказаться два россиянина. Я думаю, что это и честно, потому что Роберту нужно провести год в «Формуле-2», это было бы правильно. У нас были случаи, когда пилоты приходили в «Формулу-1», вспомнить хотя бы того же Ромена Горожана, и чем это всё заканчивалась. Ему нужно набраться опыта, — добавила она.

Осталось дождаться определения дальнейшей судьбы Даниила Квята в «Альфа Таури» и «Формуле-1» в целом. Но по словам специалиста, нам всем уже есть, за кого болеть.

Если ничего не произойдёт с Даниилом Квятом, нам всем есть, за кого болеть, — заключила она.

Ранее двое российских пилотов заняли первое и второе места на этапе гонки класса «Формула-2» в Бахрейне. Первым к финишу пришёл россиянин Роберт Шварцман, выступающий за SMP Racing. Это его вторая победа в гонках «Формулы-2». Второе место досталось гонщику Hitech GP Никите Мазепину, также пилоту из России, писал NEWS.ru.