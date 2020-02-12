https://static.news.ru/photo/746f3ca4-4d7a-11ea-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Этап «Формулы-1» Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за вспышки коронавируса.

Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Официальное решение о полной отмене или переносе ещё не принято, однако провести гонку в другие даты будет проблематично, сообщает The Times.

Ранее пилоты «Формулы-1» отказались от предложенных дат, на которые можно было перенести китайский этап.

Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье, писал NEWS.ru.