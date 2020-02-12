Этап «Формулы-1» Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за вспышки коронавируса.
Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Официальное решение о полной отмене или переносе ещё не принято, однако провести гонку в другие даты будет проблематично, сообщает The Times.
Ранее пилоты «Формулы-1» отказались от предложенных дат, на которые можно было перенести китайский этап.
Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье, писал NEWS.ru.
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