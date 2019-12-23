https://static.news.ru/photo/2265e7f6-259c-11ea-9110-fa163e074e61_660.jpg Шарль Леклер Фото: Alessio Morgese/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» продлила контракт с пилотом из Монако Шарлем Леклером до конца 2024 года.

Я очень рад, что остаюсь в «Феррари». Прошлый сезон был для меня годом мечты. Мне очень интересно узнать, что ждёт нас в будущем, и я не могу дождаться, чтобы начать следующий сезон, — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

Руководитель команды Маттиа Бинотто отметил, что желание продлить контракт с пилотом увеличивалось с каждой гонкой.

В 2019 году в составе «Феррари» Леклер одержал две победы и ещё восемь раз поднимался на подиум. В личном зачёте по итогам сезона 22-летний пилот занял четвёртое место.

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