Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» продлила контракт с пилотом из Монако Шарлем Леклером до конца 2024 года.
Я очень рад, что остаюсь в «Феррари». Прошлый сезон был для меня годом мечты. Мне очень интересно узнать, что ждёт нас в будущем, и я не могу дождаться, чтобы начать следующий сезон, — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
Руководитель команды Маттиа Бинотто отметил, что желание продлить контракт с пилотом увеличивалось с каждой гонкой.
В 2019 году в составе «Феррари» Леклер одержал две победы и ещё восемь раз поднимался на подиум. В личном зачёте по итогам сезона 22-летний пилот занял четвёртое место.
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