Автоспорт

Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1» в составе «Рено»

14:04, 08 июля 2020 13
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо подписал контракт с «Рено» и будет выступать в «королевских гонках» в сезоне 2021 года.

«Рено» — моя семья, мои самые любимые воспоминания в «Формуле-1» с моими двумя чемпионскими титулами на чемпионате мира, но сейчас я смотрю в будущее. Я с огромными эмоциями возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и которая теперь даёт мне возможность вернуться на высший уровень, — цитирует Алонсо пресс-служба «Рено».

Алонсо отметил, что у него есть амбиции по выступлению в команде, а также он готов делиться своим опытом со всеми, от инженеров до механиков и коллег по команде.

Также к команде присоединился 23-летний французский гонщик Эстебан Окон.

Алонсо выступал в «Формуле-1» в период с 2001 по 2018 год. 38-летний испанец является чемпионом мира по автогонкам на выносливость и двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Также Алонсо принимал участие в ралли-марафоне «Дакар» 2020 года в составе команды «Тойота».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский пилот Сергей Сироткин примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup в сезоне 2020 год в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72. Напарниками россиянина станут итальянский пилот Давиде Ригон и испанский гонщик Мигель Молина.

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