Эксперт «Формулы-1» поздравила Мазепина и объяснила аварию Ферстаппена

https://static.news.ru/photo/ab426e9a-c6d7-11eb-80c5-96000091f725_660.jpg Фото: nikita_mazepin/instagram.com

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала итог Гран-при Баку, в котором удивительным образом на прямой попали в аварию сначала Лэнс Стролл («Астон Мартин»), а затем Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал на 14-м месте.

Мне понравилось, что она была смотрибельна, что до последнего что-то происходило. Здорово, что у Никиты пусть и не большой, но лучший результат в карьере. Это очень важно. Мы с вами в самом начале сезона говорили, что для него пока главное — доезжать, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

По её словам, авария, случившаяся с Ферстаппеном, «в некоторой степени должна быть на совести поставщика шин „Пирелли“ и команды». Нужно больше внимания уделять покрышкам. Косаченко также отметила, что ситуации Макса и Лэнса очень похожи. По её мнению, «Стролл тоже до последнего ждал пит-стопа и дождался, сам его и спровоцировав».

После аварии нидерландца за три круга до финиша пилоты отправились на вынужденную паузу. После рестарта семикратный чемпион мира поспешил в атаку и не сумел вписаться в поворот. Таким образом, он оказался сразу на последнем месте. А мог финишировать в тройке лучших.

Перемудрил Льюис, не нужно было сразу бросаться в атаку, а немного прогреть покрышки. Хотя когда у тебя есть возможность, почему бы ею и не воспользоваться. Не всегда получается. Из Азербайджана ребята уезжают почти с тем, с чем приехали, — считает Косаченко.

Гран-при Баку завершился победой пилота «Ред Булл» Серхио Перес, опередивший на финише ставшего вторым Себастьяна Феттеля («Астон Мартин») и Пьера Гасли («Альфа Таури»).