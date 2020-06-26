Бывший руководитель «Формулы-1»: чернокожие в большей степени расисты

https://static.news.ru/photo/7fac2d9e-b7e6-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Берни Экклстоун Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун решил прокомментировать беспорядки, которые происходят по всему миру в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники, — полная глупость. Лучше бы привели туда детей и рассказали, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни, — отметил Экклстоун.

По его словам, старшее поколение обязано показывать детям эти памятники, чтобы они понимали, почему так делать нельзя, передаёт CNN.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Волна сносов и осквернений памятников политикам прошлых лет началась в США и во многих европейских столицах во время массовых протестов после смерти Флойда. 15 июня глава французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран сообщил, что неизвестные осквернили памятник лидеру движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться совершать акты вандализма или пытаться разрушить памятники и статуи на территории страны.