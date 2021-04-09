Жертвой землетрясения в Индонезии стал один человек

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Рядом с побережьем провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. По информации Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), показатель немного выше — 6,7. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погиб один человек.

Руководитель отдела по цунами и землетрясениям BMKG Рахмат Трийоно добавил, что природное явление, произошедшее под водой, не вызвало цунами. Тем не менее он призывает жителей к бдительности и не ходить по опасным участкам суши, где могут случиться оползни, передаёт портал Associated Press.

В регионе Лумаджанг (Восточная Ява) землетрясение спровоцировало камнепад. Глыбы упали на проезжавшую на мотоцикле около возвышенности женщину. Её супруг получил серьёзные травмы. В результате толчков оказались повреждены несколько зданий, передаёт телеканал MetroTV со ссылкой на главу района Инда Амперавати.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серия из пяти землетрясений произошла на юго-западе Японии. Угроза цунами ни при одном из них не была объявлена. Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, административно они относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2.