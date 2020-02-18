https://static.news.ru/photo/f87d971c-52b0-11ea-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Число погибших от коронавируса COVID-19 в провинции Хубэй в Китае достигло 1921 человека. Об этом сообщило РИА Новости.

От пневмонии нового типа выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14352 в мире. Всего заражено свыше 75 тысяч человек. Общее количество жертв более 2 тысяч человек, по данным карты по коронавирусу Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе в США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля.

Кроме того, временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет на въезд граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров.