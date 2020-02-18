Число погибших от коронавируса COVID-19 в провинции Хубэй в Китае достигло 1921 человека. Об этом
От пневмонии нового типа выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14352 в мире. Всего заражено свыше 75 тысяч человек. Общее количество жертв более 2 тысяч человек, по данным карты по коронавирусу Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе в США.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля.
Кроме того, временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет на въезд граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров.
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