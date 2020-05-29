Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центре Японии

https://static.news.ru/photo/6b6c30ae-a19d-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Метеорологи сообщают об отсутствии угрозы возникновения цунами.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зафиксированы в префектуре Гифу в 19:05 (13:05 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти тысяч метров под землёй.

Данных о пострадавших и разрушениях в данный момент нет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии во время выступления премьер-министра Джасинды Ардерн в прямом эфире на ТВ. Политик смогла сохранить спокойствие и выглядела невозмутимо.