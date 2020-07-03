Глава префектуры Хоккайдо назвал южные Курилы частью Японии

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Переговоры по проблеме территориальной принадлежности южных Курильских островов необходимо продолжить, считает губернатор самой северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки. Таким образом он прокомментировал голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации <...>, не допускаются». Однако вопрос о принадлежности Курильских островов относится как раз к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Как губернатор префектуры Хоккайдо, частью административного района которой являются северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова. — NEWS.ru), решительно призываю активизировать дипломатические переговоры, — цитирует его агентство «Киодо».

Японские власти также восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».

28 июня глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в отношении Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности. Поводом для высказывания губернатора стало представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Кремль и Токио с середины 20 века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа является вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг вошёл в состав СССР. Однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группу ныне необитаемых островов, которую в стране восходящего солнца называют Хабомаи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦИК РФ утвердила итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Соответствующий протокол подписан 3 июля 2020 года. Плебисцит прошёл с 25 июня по 1 июля 2020 года. Руководитель ЦИК отметила, что процедура прошла максимально открыто и безопасно.

Она добавила, что данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, их легитимность не подлежит сомнению. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян). Против изменений высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). После обработки 100% протоколов явка составила 67,97% (74 млн 215 тысяч 555 граждан РФ). Всего в списках участников голосования значились 109 190 337 участников плебисцита.