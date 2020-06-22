Токио оставил планы по развёртыванию американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Россия и Китай протестовали против размещения этих систем вблизи своих границ, однако Япония изменила своё решение по другим причинам. Комплексы были признаны дорогими, неэффективными, а также опасными для самих японцев.

О решении по поводу Aegis Ashore сообщил министр обороны Японии Таро Коно. По его словам, правительство пересмотрит ранее принятое решение по развёртыванию этих систем в связи с протестами жителей префектур Ямагучи и Акита, на территории которых их планировалось разместить. В частности, японцы беспокоились, что обломки перехваченных Aegis Ashore ракет будут падать на жилые районы. Правительство, оценив риски, пришло к выводу, что модернизация систем, для того чтобы устранить опасность для гражданского населения, обойдётся слишком дорого.

Учитывая необходимые для этого денежные и временные затраты, у нас нет иного выбора, кроме как отказаться от этого плана, — пояснил министр обороны Коно.

Решение о покупке у США двух систем Aegis Ashore Япония приняла в 2017 году, спустя месяц после визита американского президента Дональда Трампа в страну. Предполагалось, что они усилят оборонные возможности страны в свете растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Изначально раздумывая о покупке систем THAAD, Токио в итоге склонился к Aegis Ashore. Эта база ПРО включает в себя РЛС и вертикальную пусковую установку на 24 ячейки.

US Army/Global Look Press

Планами по размещению Aegis Ashore в Японии были недовольны Китай и Россия. С одной стороны, Москву и Пекин беспокоило то, что радары системы будут использоваться для наблюдения за их территориями. С другой, как подчёркивала российская сторона, при желании подобные комплексы можно использовать не только для обороны, но и для нападения: пусковую установку Mk. 41 можно зарядить крылатыми ракетами вместо ракет-перехватчиков и наносить удары по российской территории.

Данные установки являются интегрированной частью комплексов, которые разворачиваются в Европе в рамках системы ПРО, — заявлял в 2015 году замсекретаря Совета Безопасности РФ Евгений Лукьянов. — Если они будут развёртываться в Южной Корее, то фактически это будет сегментом противоракетной обороны, который вынесен на другой театр военных действий.

Впрочем, часть экспертов считала опасения российской стороны преувеличенными. Даже если допустить, что все 24 ячейки ПУ Aegis Ashore будут заряжены крылатыми ракетами, их ударные возможности всё равно будут заметно уступать, например, американским эсминцам Arleigh Burke, которые могут нести до 90 крылатых ракет, или крейсерам типа Ticonderoga.

US Navy/Global Look Press

Не исключено, что Токио принимал в расчёт возможность эскалации напряжения в регионе после размещения у себя Aegis Ashore. Кроме того, в стране пришли к выводу , что для полного покрытия их территории потребуется шесть комплексов, а не два, как планировалось. Между тем, покупка даже двух Aegis Ashore многими расценивалась, как чересчур дорогая причуда: контракт оценивался в $1,7 млрд. Для сравнения, траты Японии на размещение всего контингента американских войск на своей территории в 2019 году составили около $1,8 млрд.

В Японии также озабочены тем, что развёртывание этих систем будет использоваться для перехвата межконтинентальных ракет, направленных на Гуам и Гавайи, а не для самообороны Японии, — приводит издания Asia Times слова научного сотрудника отделения Японских исследований Института международных отношений Пекина Ю Цяня. — В подобных обстоятельствах оно вступит в противоречие с пацифистской конституцией страны.

Учитывая, что сделка по покупке Aegis Ashore, судя по всему, была продавлена лично Трампом во время его визита в стан союзника, легко поверить в то, что размещение систем ПРО в Японии было выгодного скорее Вашингтону, чем самому Токио. Впрочем, в США не теряют надежды изменить мнение японцев по поводу Aegis Ashore или, на худой конец, продать им другие системы ПРО. Как подчеркнул на днях директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл, с Токио ведутся переговоры по этому поводу, и американская сторона готова решить проблемы, беспокоящие союзника.

Стоит добавить, что Токио не отказывается от усиления своей противоракетной обороны и намерен рассмотреть альтернативы Aegis Ashore на заседании Совета Безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ. По данным Bloomberg, оно состоится на следующей неделе.