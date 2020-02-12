Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые зафиксировала снижение темпов заражения коронавирусом COVID-19. Число выявляемых больных в Китае «неуклонно сокращается» всю последнюю неделю, заявил 12 февраля глава организации Тедрос Гебрейесус.
Но это следует интерпретировать с особой осторожностью. Эта вспышка всё ещё может идти в любом направлении, — цитирует ТАСС руководителя ВОЗ.
Гебрейесус добавил, что организация направила в 18 столкнувшихся с вирусом стран запас медицинских масок, перчаток, халатов и диагностических наборов для выявления COVID-19.
Как писал NEWS.ru, к 12 февраля число заражённых превысило 45 тысяч человек. Умерло 1116 инфицированных. Выздоровели около пяти тысяч человек.