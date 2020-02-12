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Коронавирус нового типа COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Гипотезу выдвинули власти Гонконга. Версия появилась после заражения 62-летней женщины. Она заболела в одном из жилых комплексов. При этом гражданка не посещала китайский город Ухань — центр вспышки — и не общалась с инфицированными.

Коммуникации становились причиной заражения атипичной пневмонией в 2002 году, из-за чего в 2020-м часть жильцов эвакуировали из квартир, но COVID-19 в трубах не нашли. Однако технические службы выяснили, что владельцы...