Фото: Jiang Wenyao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые зафиксировала снижение темпов заражения коронавирусом COVID-19. Число выявляемых больных в Китае «неуклонно сокращается» всю последнюю неделю, заявил 12 февраля глава организации Тедрос Гебрейесус.

Но это следует интерпретировать с особой осторожностью. Эта вспышка всё ещё может идти в любом направлении, — цитирует ТАСС руководителя ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что организация направила в 18 столкнувшихся с вирусом стран запас медицинских масок, перчаток, халатов и диагностических наборов для выявления COVID-19.

Как писал NEWS.ru, к 12 февраля число заражённых превысило 45 тысяч человек. Умерло 1116 инфицированных. Выздоровели около пяти тысяч человек. 

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