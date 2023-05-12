Волна смыла россиянина в море на Пхукете Упавшего в море со скалы россиянина ищут на Пхукете

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Российский турист пропал на Пхукете после того, как его смыло в море со скалы. В посольстве РФ в Таиланде сообщили Telegram-каналу SHOT, что поиски соотечественника будут вестись еще несколько дней, но шансов найти его живым уже практически нет. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным SHOT, утром 12 мая четверо туристов из России отдыхали на мысе Промтеп и в какой-то момент все оказались в воде. Троих удалось спасти, они почти не пострадали. До сих пор не нашли только 32-летнего Юрия Смояна.

Издание Phuket News пишет, что четырех россиян накрыло огромной волной в прибрежной зоне района Равай, когда они стояли на скалах в лагуне Лаем Промтхеп. Мэр Равай Арун Солос сообщил, что экстренные службы узнали об этом около 09:30. По словам чиновника, троим россиянам удалось выбраться из воды, хотя один из них был доставлен в больницу для лечения ран, полученных при падении.

Четвертого туриста из России продолжают искать спасатели, им также помогают волонтеры. Применяются дроны, которые могут обнаружить его сверху.

Ранее россиянин в Непале пропал после встречи с носорогом. Вскоре его нашли, он оказался жив и невредим, сообщали в посольстве. Турист сам перестал выходить на связь, отправив друзьям видео с диким зверем в лесу.