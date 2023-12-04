Китай обвинил США во вторжении в территориальные воды НОАК: корабль ВМС США вторгся в территориальные воды КНР

Фото: МО США

Корабль ВМС США Gabrielle Giffords

Корабль ВМС США Gabrielle Giffords нарушил суверенитет Китая, вторгнувшись в его территориальные воды, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. По его словам, которые приводит China Military, военное судно было замечено в районе отмели Аюнгин, расположенной у островов Наньша. Тянь Цзюньли подчеркнул, что Китай расценивает это действие как провокацию.

4 декабря корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords без получения разрешения правительства КНР зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша, — заявил он.

В пресс-службе командования отмечают, что Военно-морские силы НОАК провели предупредительные мероприятия в ходе отслеживания передвижений американского корабля. Войска Южной зоны боевого командования были приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с инцидентом в акватории Южно-Китайского моря.

Аналогичный инцидент произошел 25 ноября. По данным китайских СМИ, военным НОАК удалось вытеснить американский эсминец USS Hopper из территориальных вод КНР. Правительство Китая обвинило США в незаконном вторжении и стремлении к «морской гегемонии» и милитаризации Южно-Китайского моря.