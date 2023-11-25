CGTN: армия Китая вытеснила эсминец ВМС США из своих территориальных вод

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Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper из территориальных вод КНР, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на южное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По его информации, корабль ВМС США незаконно вторгся на территорию у островов Сиша в Южно-Китайском море.

Командование южного театра военных действий НОАК задействовало свои военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания, мониторинга и предупреждения судна, — приводит канал слова старшего полковника Тяня Цзюньли.

Представитель южного командования НОАК подчеркнул, что вторжение американского эсминца в территориальные воды КНР является «железным доказательством» стремления США к «морской гегемонии», а также «милитаризации Южно-Китайского моря». Полковник добавил, что китайская армия будет поддерживать режим повышенной боевой готовности и принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета, безопасности, мира и стабильности в регионе.

Ранее на Гавайях в залив Канеохе рухнул самолет-разведчик ВМС США Boeing P8 Poseidon. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на мелководье. Девять военных, находившихся на борту, сумели добраться до берега, они получили незначительные травмы.