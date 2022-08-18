Во Вьетнаме загорелось здание из списка ЮНЕСКО Во Вьетнаме загорелось здание Императорской Академии из списка ЮНЕСКО

Фото: vnexpress.net

Сильный пожар произошел в одной из построек Императорской Академии в городе Хюэ, внесенной в список материального наследия ЮНЕСКО, сообщает портал VietnamExpress. Возгорание произошло во второй половине дня, на тушение пожара ушло более часа. О его причинах не сообщается.

Обрушилась часть кровли здания, многие предметы, выставленные внутри, сгорели, — сказано в сообщении.

Комплекс строений Императорской Академии, которая является памятником эпохи последней императорской династии Нгуенов, был внесен в список мирового материального наследия ЮНЕСКО в 1993 году. Академия была создана в 1802 году в окрестностях города Хюэ, который в то время был столицей Вьетнама. В загоревшемся здании находилась музейная экспозиция по истории борьбы Вьетнама против французской колонизации.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми на территории национального парка «Югыд ва», входящего в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», несколько дней не утихает пожар площадью в 50 гектаров. Отмечается, что пожар мог возникнуть 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток. В «Гринпис» считают, что причиной стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка.