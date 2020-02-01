https://static.news.ru/photo/ff667fbc-44dc-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шестой случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован во Вьетнаме.

По данным Народного комитета провинции Кханьхоа, заразившаяся 25-летняя сотрудница гостиницы контактировала с первыми обнаруженными в этой стране инфицированными - отцом и сыном, которые являются гражданами Китая.

Сейчас женщина находится в госпитале тропических болезней. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ещё два случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в Австралии. Общее число заболевших достигло 12 человек. По данным медиков, заразившиеся 60-летние мужчина и женщина прибыли в Южную Австралию из Уханя в гости к родственнику.