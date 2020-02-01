Шестой случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован во Вьетнаме.
По данным Народного комитета провинции Кханьхоа, заразившаяся 25-летняя сотрудница гостиницы контактировала с первыми обнаруженными в этой стране инфицированными - отцом и сыном, которые являются гражданами Китая.
Сейчас женщина находится в госпитале тропических болезней. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное,
Ранее NEWS.ru писал, что ещё два случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в Австралии. Общее число заболевших достигло 12 человек. По данным медиков, заразившиеся 60-летние мужчина и женщина прибыли в Южную Австралию из Уханя в гости к родственнику.
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