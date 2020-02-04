Во Вьетнаме 950 возвращающихся из Китая граждан страны изолируют от остального населения. Их разместят в двух военных лагерях за пределами Ханоя.
По данным радиостанции Voice of Vietnam, самолёты из КНР прибудут в международный аэропорт Нойбай и международный аэропорт Вандон. В карантине граждане проведут по меньшей мере две недели. В настоящее время на территории Вьетнама зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом нового типа.
Как пояснил главный военный медик Ханоя, если у кого-либо будут наблюдаться симптомы лихорадки, этот пациент будет госпитализирован в больницу для лечения.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Вьетнама приняли решение о приостановке авиационного сообщения с Китаем.
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