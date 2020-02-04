https://static.news.ru/photo/a7494440-4720-11ea-a0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dorothee Barth/dpa/Global Look Press

Во Вьетнаме 950 возвращающихся из Китая граждан страны изолируют от остального населения. Их разместят в двух военных лагерях за пределами Ханоя.

По данным радиостанции Voice of Vietnam, самолёты из КНР прибудут в международный аэропорт Нойбай и международный аэропорт Вандон. В карантине граждане проведут по меньшей мере две недели. В настоящее время на территории Вьетнама зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как пояснил главный военный медик Ханоя, если у кого-либо будут наблюдаться симптомы лихорадки, этот пациент будет госпитализирован в больницу для лечения.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Вьетнама приняли решение о приостановке авиационного сообщения с Китаем.