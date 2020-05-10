Власти Ухани рассказали о новых случаях COVID-19

https://static.news.ru/photo/851c7d12-92cd-11ea-808a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Власти Ухани рассказали подробности о выявленных новых случаях заражения коронавирусом. Распространителем инфекции стал 89-летний мужчина.

По данным городского комитета здравоохранения города, пожилой мужчина с 25 января не покидал своего жилого комплекса. Однако 17 марта у него поднялась температура, в течение 10 дней он принимал лекарства, и симптомы болезни исчезли. Но уже 15 апреля у мужчины пропал аппетит, а 6 мая в сопровождении сотрудников домоуправления его доставили в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Коронавирус также обнаружился и у его жены, а также ещё у пятерых жителей жилого комплекса. У них заболевание проходит без клинических симптомов, пишет РИА Новости.

В настоящее время в провинции Хубэй под наблюдением медиков находятся 616 бессимптомных носителей вируса, которых китайские власти не включают в общую статистику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым провести дополнительные проверки выявленных за последние полгода нетипичных заболеваний, похожих по симптомам на коронавирусную инфекцию COVID-19.