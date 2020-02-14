https://static.news.ru/photo/a030c7f8-4fe7-11ea-9c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая считают, что могут держать под контролем ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Тем не менее численность заразившихся коронавирусом продолжает возрастать. Согласно последним данным, таковых в Китае насчитывается более 67 тысяч человек. Жертвами болезни стали свыше полутора тысяч человек. Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более восьми тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Китая запретили пользоваться транспортом тем, у кого кашель и повышенная температура. Соответствующее ограничение введено госкомитетом по здравоохранению страны.