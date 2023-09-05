Власти Индии могут поменять название страны The Economic Times: Индия может сменить название на Бхарат

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Власти Индии намерены вернуть стране старое название Бхарат, сообщает The Economic Times. По информации издания, на специальной парламентской сессии 18–22 сентября данный вопрос может быть вынесен на обсуждение. Глава индийского национального конгресса Джайрам Рамеш отмечал в соцсетях, что официальные приглашения на ужин встречи G20, которая пройдет в Индии, были разосланы гостям уже от имени «президента Бхарата».

Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств, — написал Рамеш.

Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин не будет принимать участие в мероприятиях саммита G20. Вместо него главой российской делегации станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Помимо членов «Большой двадцатки» приглашения на саммит также получили некоторые другие государства, в том числе Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты.

Участие в саммите также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецких СМИ, глава государства может передать странам G20 условия и намерения Путина по прекращению конфликта на территории Украины.

Позднее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин также может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна. Причины возможного отказа главы государства от поездки остаются неизвестными. Ожидалось, что на площадках саммита он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, который уже подтвердил свое участие.