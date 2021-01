Видео с уникальной пандой-альбиносом попало в Сеть

Ролики записали камеры слежения, установленные в заповеднике. На них животное с необычным окрасом — единственное из известных учёным — пробирается по лесу.

See the world’s only WHITE giant #panda ! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. pic.twitter.com/iLbX1DvcTB