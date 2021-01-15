Видео с уникальной пандой-альбиносом попало в Сеть

Полностью белая панда была впервые обнаружена в мае 2019 года. По словам специалистов, альбиносу примерно три года, он здоров и ведёт самостоятельную жизнь. Есть предположение, что эта генетическая мутация может привести к проблемам со зрением и сделать зверя более уязвимым для хищников.
Ранее стало известно, что самка северного бурого киви Манукура умерла в национальном центре дикой природы «Пухаха» в Новой Зеландии. Птица была альбиносом и из-за уникальной для вида белой окраски стала известной по всему миру. О кончине Манукуры сообщили на странице заповедника в Instagram. Птица ранее перенесла две операции — ей удалили яичник и яйцевод. Процедуры прошли успешно, однако восстановиться после них киви не смогла. Она умерла 27 декабря 2020 года в возрасте девяти лет.
Птица стала известной сразу после своего рождения в 2011 году. Новозеландская детская писательница Джой Каули выпустила книгу «Манукура, белая киви». Кроме того, птица вдохновила многих производителей игрушек. Реплики киви-альбиноса продавались в магазинах по всему миру. Тысячи поклонников птицы следили за её жизнью в соцсетях, писал NEWS.ru.