В Южную Корею пустят двух россиян, которые четыре месяца живут в аэропорту

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общий вид международного аэропорта Инчхон

Южнокорейский суд постановил пустить на территорию страны двух из пяти россиян, которым было отказано в рассмотрении кандидатуры на получение статуса беженца. Они на протяжении нескольких месяцев жили в аэропорту Инчхона, сообщает телеканал KBS.

Еще трое граждан РФ дожидаются результатов апелляции.

Пятеро граждан России, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, приехали в столицу Южной Кореи в октябре — ноябре. По прибытии они подали заявки на получение статуса беженца, но корейские власти им отказали, аргументировав свою позицию тем, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища. Россияне с помощью адвоката оспорили отказ в суде.

В ожидании решения россияне живут в аэропорту на территории зоны беспошлинной торговли. Питание им предоставляется за счет Минюста Южной Кореи. На завтрак и ужин они получают пирожное и сок, на обед — курицу с рисом.