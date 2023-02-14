Южнокорейский суд постановил пустить на территорию страны двух из пяти россиян, которым было отказано в рассмотрении кандидатуры на получение статуса беженца. Они на протяжении нескольких месяцев жили в аэропорту Инчхона, сообщает телеканал KBS.
Еще трое граждан РФ дожидаются результатов апелляции.
Пятеро граждан России, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, приехали в столицу Южной Кореи в октябре — ноябре. По прибытии они подали заявки на получение статуса беженца, но корейские власти им отказали, аргументировав свою позицию тем, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища. Россияне с помощью адвоката оспорили отказ в суде.
В ожидании решения россияне живут в аэропорту на территории зоны беспошлинной торговли. Питание им предоставляется за счет Минюста Южной Кореи. На завтрак и ужин они получают пирожное и сок, на обед — курицу с рисом.