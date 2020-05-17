В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/7d0dd7b4-9800-11ea-b304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

В Республике Корея за минувшие сутки было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, смертей от инфекции зарегистрировано не было.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

С начала эпидемии COVID-19 медики в Южной Корее обнаружили 11 050 случаев инфицирования. Скончались от болезни 262 человека, почти 10 тысяч пациентов выздоровели.

В Минздраве также отметили, что сегодняшние показатели являются наименьшими с момента появления очага коронавирусной инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, 12 мая Министерство образования Южной Кореи решило перенести начало перехода с дистанционного обучения на посещение школ из-за новой вспышки коронавируса.