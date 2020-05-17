В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев коронавируса

В Республике Корея за минувшие сутки было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, смертей от инфекции зарегистрировано не было.
Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
С начала эпидемии COVID-19 медики в Южной Корее обнаружили 11 050 случаев инфицирования. Скончались от болезни 262 человека, почти 10 тысяч пациентов выздоровели.
В Минздраве также отметили, что сегодняшние показатели являются наименьшими с момента появления очага коронавирусной инфекции.
Как ранее писал NEWS.ru, 12 мая Министерство образования Южной Кореи решило перенести начало перехода с дистанционного обучения на посещение школ из-за новой вспышки коронавируса.
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