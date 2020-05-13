В Южной Корее возраст сексуального согласия повысили с 13 до 16 лет

https://static.news.ru/photo/bff89700-94ed-11ea-bbfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Власти Республики Корея повысили возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет, стремясь усилить защиту несовершеннолетних. Ранее жители указывали на то, что действующие законы о преступлениях на сексуальной почве слишком слабы.

Согласно пересмотренному закону, вступивших в сексуальную связь с не достигшими 16-летнего возраста несовершеннолетними взрослых людей будут судить как насильников. Был ли секс по согласию обеих сторон — в расчёт принимать не будут, сообщает France-Presse.

В 2017 году 42-летнего мужчину признали невиновным в изнасиловании 15-летней девушки на основании того, что половая связь произошла по её согласию. Дело вызвало возмущение в обществе и спровоцировало призывы к повышению возраста согласия, отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что южнокорейским звёздам k-pop, осуждённым за групповые изнасилования, смягчили приговоры.