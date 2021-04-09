В Южной Корее возобновится вакцинация населения препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e71d78b4-9a96-11eb-998b-96000091f725_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд стран мира приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, когда стало известно о летальных случаях от тромбоза после прививок. В их числе была и Южная Корея — однако теперь в азиатском государстве возобновляется вакцинация этим препаратом, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Хотя Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило связь между прививкой и образованием тромбов, назвав образование сгустков крови «крайне редким побочным эффектом», в Корее этого не опасаются. Дело в том, что там был зафиксирован лишь один случай тромбоза после получения препарата AstraZeneca, но при этом у пациента не было снижения уровня тромбоцитов, а значит, его недуг не подпадал под побочный эффект, названный ЕМА.

Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявляет о продолжении по плану с 12 апреля отложенную и приостановленную с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca, — заявляет KDCA.

Власти страны решили приостановить использование вакцины для граждан младше 60 лет. Сейчас вакцинация возобновляется, но с ограничением: препарат не будут вводить людям младше 30 лет, не имеющим хронических заболеваний, — в их случае возможные риски превышают потенциальную пользу.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕМА добавило к описанию вакцины от коронавируса Vaxzevria от компании AstraZeneca информацию о возможности развития тромбоза после применения препарата. Таким образом, тромбозы попали в список редких побочных явлений от вакцинации. Медработники должны предупреждать о них пациентов, а также рассказывать привитым, как реагировать на симптомы тромбоза (одышка, боль в груди, отёк ног, постоянная боль в животе, сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения, синяки на коже вне места вакцинации).