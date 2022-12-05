В Японии рассказали о сроках действия потолка цен на нефть из России МИД Японии: потолок цен на российскую нефть носит временный характер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потолок цен на российскую нефть носит временный характер, период действия меры пока не определен, заявили представители Министерства иностранных дел Японии. В ведомстве добавили, что уровень ценового ограничения может быть пересмотрен, передает ТАСС.

Конкретный период действия этой меры не установлен, однако эта мера является частью санкций против России и считается временной, — указано в сообщении МИД.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ранее поставил под сомнение реальную эффективность введения потолка цен на российскую нефть для обеспечения стабильности нефтяного рынка. В то же время он считает, что это ударит по доходам Москвы от нефтяного экспорта.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года. При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.