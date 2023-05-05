В туалете у канцелярии премьер-министра Японии нашли мертвого полицейского NHK: полицейский покончил собой в туалете КПП у канцелярии премьера Японии

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

В туалете КПП возле канцелярии премьер-министра Японии обнаружили мертвого сотрудника полиции. Предположительно, он покончил с собой. Об этом сообщает телеканал NHK.

Мужчина был обнаружен после того, как его коллеги услышали хлопок. У полицейского имелось ранение головы. Предполагается, что пострадавший совершил самоубийство. После обнаружения полицейский был госпитализирован, врачи констатировали его смерть.

Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник правоохранительных органов находился на служебном посту.

Сам премьер-министр Японии Кисида в настоящее время завершает визит в Африку и Сингапур. Предполагается, что 5 мая он вернется на родину.

Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса кадетской казачьей школы покончил с собой в городе Богдановиче Свердловской области. Тело мальчика обнаружила воспитательница в его комнате. Ребенок не оставил предсмертной записки.